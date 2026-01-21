الأشعة تكشف إصابة ديميرال

يجري التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، فحوصات عبر الأشعة، للتأكد من موضع الإصابة التي لحقت به، الثلاثاء، أمام الخليج في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن ديميرال «27 عامًا»، عانى من إصابة العضلة الضامة، خلال مجريات المواجهة الماضية، وسيحدد الفحص الطبي فترة التأهيل والعلاج خلال الفترة المقبلة.

ونال المدافع التركي بعد خروجه مصابًا أمام الخليج، في المواجهة التي احتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بطاقة صفراء رابعة، ما يعني غيابه عن مباراة نيوم السبت المقبل في تبوك، لحساب الجولة 18 من دوري «روشن».

وشارك ديميرال مع الأهلي الموسم الجاري في 24 مباراة، بمجموع 2026 دقيقة، منها 15 مواجهة في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد، ونال 6 بطاقات صفراء.