النصر.. «السكورشيت» يهدد فيليش

تأكدت إدارة الكرة في نادي النصر من البطاقة الصفراء الثالثة، التي نالها البرتغالي جواو فيليش خلال مواجهة الفريق أمام الشباب، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بعد الرجوع إلى «السكورشيت» الخاص بالمباراة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته إلى أنَّ الحكم محمد الهويش، الذي أدار «الديربي» أمام الشباب، منح فيليش «26 عامًا» بطاقة صفراء عند الدقيقة «94»، ليصبح لديه ثلاث بطاقات، وبات مهددًا إلى جانب الثلاثي أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، وسلطان الغنام، في حال تلقيهم بطاقة أمام ضمك الأربعاء، بالغياب عن مباراة التعاون الإثنين المقبل في الرياض.

من جانب آخر، أكد لـ«الرياضية» مصدر خاص أنَّ عبد الإله العمري سيخضع لاختبارات ميدانية الجمعة المقبل، على أن يحدد الجهاز الفني مشاركته أمام التعاون من عدمها.

ويخضع العمري، الأربعاء والخميس، لجلسات تأهيلية في مقر عيادة النادي، جراء إصابته في عضلة السمانة، على أن يدخل التدريبات الجمعة، بعد تجاوز الاختبارات.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، وذلك قبل مواجهة ضمك الليلة.