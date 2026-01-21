«شاعر الراية»: توقعت الفوز من أول جولة

أوضح لـ«الرياضية» الشاعر السعودي محمد المحلكم أنه توقع الفوز بلقب «شاعر الراية» من أول جولة شارك فيها.

وقال: «توقعت الفوز منذ البداية، ولكن بعد المنافسة مع زملائي الشعراء اكتشفت أن الفوز صعب جدًا لقوة المشاركين وإبداعاتهم التي قدموها طوال مشوار البرنامج».

وأضاف: «التجربة جميلة جدًا واستفدت منها وأشكر القائمين على البرنامج لاهتمامهم بالشعر وفتح المجال للمبدعين من أجل تقديم إبداعهم عبر منصات رسمية».

واُختتم الموسم الرابع من برنامج «شاعر الراية»، الثلاثاء، بحضور سلمان الدوسري وزير الإعلام على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض.

وتنافس في الحلقة الختامية على لقب «الراية» كل من: محمد المحلكم، وعبد الله بن بداح الجهمي، وعبد الله الصلاخي الحارثي، ومشاري العبدلي.

وتوج علي الزيد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أصحاب المراكز الأولى في البرنامج.