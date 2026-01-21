آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
مدريد يستعيد السداسيات
2026.01.21 | 05:59 pm
الأكثر قراءة
1
صفقة عبدالكريم انهارت.. الاتفاق ينتظر مستحقات الرواتب
2
الهلال يرفض إعارة البليهي
3
الأربعاء.. النصر يستقبل العراقي عبد الكريم
4
أمام ضمك.. جيسوس يضم الجابر ويستبعد ويسلي والعمري وأيمن
5
النصر.. «السكورشيت» يهدد فيليش
6
ريشة: تدخل توني لا يوجب «الحمراء»
7
بعد 100 دقيقة.. الأهلي يودع الخيبري
8
يايسله: توني مذهل.. وغرفة ملابس الأهلي تنبض بالضجيج
Previous
Next
اخترنا لكم
الهلال يرفض إعارة البليهي
بعد 22 عاما.. موناكو يهدّد الريال بنكسة 2004
نصيحة أنقذت السنغال.. وتياو يعتذر
ماني ينقذ نهائي إفريقيا من سابقة تاريخية
جيسوس يريح النصراويين بعد الثلاثية
×
الكرة السعودية
2026-01-20 21:30:36
الهلال يرفض إعارة البليهي
الكرة السعودية
2026-01-20 16:49:56
الهلال.. الإيرادات 1.27 مليار.. والنمو 17%
تقارير
2026-01-20 16:17:16
دهل.. الهلالي القادم.. ونقلة سبتمبر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-21 00:52:45
بالهاتريك الثالث.. توني يكرر أرقام إنجلترا مع الأهلي
الكرة السعودية
2026-01-21 00:20:52
ريشة: تدخل توني لا يوجب «الحمراء»
الكرة السعودية
2026-01-21 00:20:08
باكينجهام: درسنا الفتح بالفيديو فكانت الخماسية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-21 16:02:55
مصدر اتحادي لـ«الرياضية»: عدم تحقيق الكفاءة المالية إخفاق
الكرة السعودية
2026-01-19 22:44:12
الغامدي يدخل المرحلة الأخيرة قبل العودة
الكرة السعودية
2026-01-19 16:19:11
كونسيساو يفاضل بين الشنقيطي والعبسي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-21 16:56:15
النصر.. «السكورشيت» يهدد فيليش
الكرة السعودية
2026-01-21 13:58:59
ضمك يستقبل النصر.. وينشد تكرار موسم 2021
الكرة السعودية
2026-01-20 23:50:26
الأربعاء.. النصر يستقبل العراقي عبد الكريم
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-21 16:43:06
الأهلي.. عودة سابعة
الكرة السعودية
2026-01-21 15:20:05
بعد 100 دقيقة.. الأهلي يودع الخيبري
الكرة السعودية
2026-01-21 00:52:45
بالهاتريك الثالث.. توني يكرر أرقام إنجلترا مع الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-20 16:53:57
الطفلة ترف.. «هوبال» قدمها.. ولاعب الخفة دعمها
منوعات
2026-01-19 22:21:14
بعد 1.392 يوما.. الماجد يظهر بـ «وعاد راشد»
فيديو
2026-01-18 20:00:10
آل الشيخ يكرّم الخليفي بجائزة «صُنّاع الترفيه الماسية»
Previous
Next
×
ESports
2026-01-20 22:49:17
كأس العالم.. 75 مليون دولار.. 2000 لاعب.. 24 لعبة
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث