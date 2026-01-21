سوموديكا: الحكم بالغ في الوقت الضائع

عبر الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، عن رضاه الكبير تجاه الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الرياض، في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، الأربعاء، مؤكدًا أن اللعب لمدة 55 دقيقة بعشرة لاعبين ليس أمرًا سهلًا، مضيفًا أن عناصره قدموا كل ما لديهم داخل الملعب.

وأوضح سوموديكا أن فريقه بدأ اللقاء بثلاثة قلوب دفاع، قبل أن يضطر إلى التحول لرباعي دفاعي عقب تلقي الهدف الأول، لكنه واجه صعوبة إضافية مع بداية الشوط الثاني بعد حالة الطرد التي تعرض لها الفريق، ثم استقبل الهدف الثاني في الدقائق الثلاث الأخيرة.

وأبدى الروماني استغرابه من احتساب 3 دقائق فقط وقًتا بدل ضائع في الشوط الأول، مقابل 9 دقائق في الشوط الثاني، مؤكدًا أن التوقفات في الشوط الأول كانت أكثر، إلى جانب عدم اللجوء لتقنية الفيديو في بعض اللقطات، رغم تأكيده أنه لا يحب التعليق على التحكيم.

وأشار سوموديكا إلى أن الأخدود حصد 4 نقاط من 4 مباريات، معتبرًا أنها حصيلة ليست كافية بالنسبة لطموحاته.

وكشف عن سبب استبعاد اللاعب كومار قائلًا: «لا أراه لاعبًا جيدًا ولا يخدم المجموعة، ولن استدعيه مجددًا. وسيعود ناري الأسبوع المقبل وعندها سنرى ما سيحدث».