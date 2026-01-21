بعد خسارة جلميت.. لاعبو السيتي يعيدون ثمن التذاكر

تكفّل لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بإعادة ثمن التذاكر لمشجعيهم الذين سافروا إلى الدائرة القطبية الشمالية لمشاهدة خسارة فريقهم أمام بودو جلميت النرويجي 1-3 ضمن دوري أبطال أوروبا، طبقًا لبيان قادة الفريق، الأربعاء.

وتكبّد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه الثلاثاء على يد الفريق النرويجي الذي حقق أول فوز له في دور المجموعة الموحدة لنسخة الموسم الجاري.

ووافق لاعبو الفريق الإنجليزي على إعادة ثمن التذاكر لـ374 مشجعًا سافروا لحضور المباراة.

وبلغ سعر التذكرة الواحدة للمباراة التي جرت على ملعب «أسبميرا ستاديون» الصغير، نحو 33 دولارًا أمريكيًا.

وأصدرت مجموعة قادة سيتي المؤلفة من البرتغاليين برناردو سيلفا، وروبن دياش، والإسباني رودري، والنرويجي إرلينج هالاند، الأربعاء، بياًنا جاء فيه «مشجعونا يعنون لنا كل شيء».

وتابع البيان: «ندرك حجم التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون حول العالم لدعمنا على ملعبنا وخارجه، ولن نعتبر ذلك أمرًا مسلمًا به أبدًا، إنهم أفضل مشجعين في العالم».

وأكمل: «كما ندرك تمامًا أن الرحلة كانت شاقة للمشجعين الذين ساندونا في البرد القارس خلال أمسية صعبة لنا على أرض الملعب، تغطية تكلفة هذه التذاكر للمشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله».

ولم يحقق سيتي أي فوز في الدوري الإنجليزي العام الجاري، كما أن خسارته المخيبة أمام الجار يونايتد 0-2 في نهاية الأسبوع الماضي، جعلته يبتعد بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر.