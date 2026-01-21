النصر يضرب ضمك بالفوز التاسع

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم فوزه التاسع على التوالي أمام نظيره ضمك، وهزمه 2ـ1 الأربعاء في أبها ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

ورفعت المباراة، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، عدد نقاط «الأصفر» إلى 37، فيما تجمد رصيد صاحب الأرض عند 11 نقطة، مع تبقي جولة من الدور الأول هي العاشرة المؤجلة إلى الشهر المقبل.

وافتتح الضيوف الأهداف مبكرًا، بواسطة الجناح عبد الرحمن غريب، الذي راوغ وسدّد في الشباك عند الدقيقة الخامسة.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، الهدف النصراوي الثاني، مستغلًا تمريرة بينية من مواطنه المهاجم جواو فيليش حوّلها إلى المرمى من لمسة واحدة.

لكن فريق المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا قلّص الفارق، في الدقيقة 68، بهدفٍ للمدافع المغربي جمال حركاس، من ضربة رأسية استقبل بها ركلةً ركنية.

وبعد اهتزاز شباكهم، حافظ لاعبو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على تقدمهم حتى صافرة النهاية واقتنصوا النقاط الثلاث في جولة ختام النصف الأول من «روشن»، فيما حققوا فوز فريقهم التاسع، تواليًا، على ضمك.

وبدأ النصر هذه السلسلة من الانتصارات في أغسطس 2021 ضمن الجولة الافتتاحية لدوري 2021ـ2022.

وفاز الفريق على ضمك في الدورين الأول والثاني من المواسم الأربعة الماضية، وأضاف الانتصار التاسع في الدور الأول من النسخة الجارية.