الشهري: لم نهاجم بطريقة مرضية ونقطة نيوم جيدة

وصف سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الحصول على النقطة التي نالها أمام نيوم بـ«الجيدة»، عطفًا على الغيابات التي يعاني منها فريقه.

وقال الشهري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: «أعتقد أحيانًا أن النقطة من الممكن أن تكون جيدة خصوصًا إذا كنت تلعب أمام فريق مميز ويملك عناصر مميزة، لذلك أرى أننا لعبنا مباراة جيدة وسط الغيابات وخرجنا بكلين شيت، ولعبنا بتنظيم دفاعي وكنا نفتقد للنزعة الهجومية»،

وأضاف: «لكن اللاعبين قدموا مباراة تكتيكية على مستوى عالٍ».

وتابع: «كنا أقل هجومًا بسبب غياب ديمبلي وعدم جاهزية فينالدوم».