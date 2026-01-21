جيسوس: انتصرنا بصعوبة.. وحرمونا من ركلة جزاء

وصف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الفوز على ضمك، 2-1 الأربعاء في أبها، بأنه «كان صعبًا.. بدنيًا وذهنيًا».

وصرّح خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة المنتمية إلى الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي: «حققنا انتصارًا صعبًا.. بدنيًا وذهنيًا.. وبعد إحراز ضمك هدفه أصبح اللقاء أكثر تعقيدًا، وهو ما كنت قد حذرت اللاعبين منه مسبقًا».

واستطرد: «بعد هدفهم، عانينا بدنيًا من أجل الحفاظ على النتيجة، لكن الأهم في النهاية هو تحقيق الفوز»، مثنيًا على أداء اللاعبين «خاصةً في الشوط الأول.. حيث قدموا مستوى متميزًا وسيطروا على مجريات اللعب». ورأى البرتغالي أن فريقه كان قادرًا على إحراز 3 أهداف خلال الشوط الأول، وشدّد، في تعليقٍ على هدف ضمك، على ضرورة تجنُّب استقبال أهداف أخرى من كرات ثابتة، فيما شكر جماهير النصر على حضورهم في مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مضيفًا: «الملعب كان رائعًا بهم، ودعمهم دائمًا عامل مهم لتحقيق الانتصارات».

وفي ختام المؤتمر، قال جيسوس: «لا أودّ الحديث عن التحكيم على الرغم من وجود لقطة تستحق ركلة جزاء».