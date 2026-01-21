عقد كيسيه ونصيحة إيفان

بصراحة بقدر حبنا لجماهير الأهلي الوفية إلا أن بعضها للأسف يسارع الزمن في رغباته وأمنياته وآرائه وانتقاداته، في حين تفاجأ الجميع بالحضور غير المقنع في المباراة الأخيرة أمام الخليج على ملعب النادي بجدة، بعد أن أشاد القاصي والداني بالريمونتادا التي عملها اللاعبون يوم الثلاثاء الماضي بعد تأخرهم بهدف.

نعود لأصل المقال وهو التصعيد والحديث في مستوى كيسيه وعقده وإبعاده وهبوط مستواه، وكذلك الحديث عن المهاجم صالح أبو الشامات وكيف يعود إلى مستواه وماهي الأسباب في تراجع أدائه، ثم يتحدث البعض عن المهاجم الجديد البرازيلي ريكاردو ماثياس، ولماذا لا يلعب وهل هو مصاب.. إلخ.

وهكذا في حين الفريق يسير في الطريق الصحيح وللمرة الأولى من عدة سنوات يحقق فوزًا متواليًا لعدد ستة مباريات، بل أن إيفان توني استطاع أن يقارع رونالدو على قائمة هدافي الدوري.

لهذا أتمنى من بعض هذه الجماهير أن تأخذ بنصيحة إيفان توني نجم الفريق وتهتم بدعم ومؤازرة الفريق، خاصةً بعد أن اكتمل العدد وعودة كيسيه ومحرز وميندي يوم غدٍ، وتترك العقود ومستويات اللاعبين للإدارة والمدرب، فهم المسؤولون عنها، بل هم الذين حققوا هذه النتائج خلال المرحلة الأخيرة.. ودمتم بسلام.