10 جهات سعودية في معرض كتاب القاهرة

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأربعاء، جناح السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في دورته السابعة والخمسين، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.

وحضر الدتشين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وكان في استقبالهم الدكتور عبداللطيف الواصل الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وأكد الواصل، أن الهيئة تسعى من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى رفع مستوى الوعي بالموروث الثقافي السعودي، وإبراز عمقه المعرفي بوصفه مكوّنًا أصيلًا من هوية السعودية الثقافية وتنوعها، إلى جانب التعريف بالإنتاج الفكري والأدبي المحلي وما يشهده من تطور وحراك متجدد.

وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال هذه المشاركة على التعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، ودعم حضور دور النشر والأدباء السعوديين في المحافل الدولية، وإبراز أثرهم عالميًا، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي في السعودية وثراء منجزه الإبداعي.

وتعكس مشاركة السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تكامل المشهد الثقافي الوطني، حيث تضم عشر جهات حكومية، تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمرصد العربي للترجمة، والمختبر السعودي للنقد، وجمعية النشر.

كما تشمل المشاركة برنامجًا ثقافيًا مصاحبًا، تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويجمع نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين، من خلال ندوات أدبية وثقافية وأمسيات شعرية، تحتفي بالحراك الثقافي السعودي المعاصر، وتبرز فاعلية حضوره وتأثيره في المشهد الثقافي العربي، بما يسهم في إثراء الحوار الثقافي وتوسيع آفاق التفاعل مع جمهور المعرض.