كايسيدو يمنح تشيلسي نقاط بافوس

خطف فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا أمام بافوس القبرصي 1-0 ​ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأحرز الإكوادوري موزيس كايسيدو ‌هدفًا بضربة ‌رأس بعد ‌ركلة ⁠ركنية في ​الدقيقة ‌78 لينجح فريقه أخيرًا في اختراق دفاع الفريق القبرصي وتقدم الفريق القادم من لندن إلى المركز الثامن في الترتيب ⁠بفارق الأهداف قبل مباراة واحدة ‌على نهاية مرحلة الدوري، وستكون ‍مباراة صعبة على ملعب ‍نابولي.

واستحوذ تشيلسي على الكرة بنسبة تجاوزت 70 في المئة أمام بافوس الذي دافع بشراسة، ​وكان مدعومًا من حارس مرماه الهولندي جاي جورتر الذي ⁠أنقذ بعض الفرص الرائعة، من بينها ثلاث محاولات سابقة من لاعب خط الوسط الإكوادوري كايسيدو.

وجاء هدف كايسيدو من ركلة ركنية نفذها بيدرو نيتو، ليمنح تشيلسي فرصة التأهل مباشرة إلى مرحلة ‌خروج المغلوب في دوري الأبطال.