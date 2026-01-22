مع عودة صلاح.. ليفربول يقسو على مارسيليا

عزز فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم آماله في التأهل لدور الـ16 مباشرة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا 3-0 على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الأربعاء، في الجولة السابعة «قبل الأخيرة» من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعلى ملعب «فيلدروم» افتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا، الهدف الثاني للفريق الأحمر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

وأضاف «البديل» الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح، في القائمة الأساسية لليفربول، وذلك بعد عودته لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي اختتمت أخيرًا في المغرب.

ويأتي هذا الفوز، ليخفف نسبيًا من حدة الانتقادات الموجهة لسلوت، لا سيما بعد تعادل الفريق في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة الموسم الجاري مقابل خسارتين، إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

يذكر أن الأندية التي ستحصل على المراكز الثمانية الأولى، ستصعد مباشرة لدور الـ16 في البطولة، بينما يتعين على الأندية الحاصلة من المراكز التاسع حتى الـ24 خوض الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.