قبل موقعة باريس.. نيوكاسل يقترب من ثمن النهائي

تقدم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم للمراكز المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه العريض 3-0 على ضيفه أيندهوفن الهولندي، الأربعاء، في الجولة السابعة «قبل الأخيرة» بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعلى ملعب «سانت جيمس بارك»، افتتح يوان ويسا التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة الثامنة، وأضاف زميلاه أنتوني جوردون وهارفي بارنيس الهدفين الثاني والثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 30 و65 على الترتيب.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد أيندهوفن عند 8 نقاط في المركز الثاني والعشرين.

ويلتقي نيوكاسل في الجولة الأخيرة مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي «حامل اللقب»، الأسبوع المقبل، في حين يلعب أيندهوفن مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في الجولة ذاتها.