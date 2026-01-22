الرئيسية / الصورة .. قصة

نيوكاسل يستعرض

2026.01.22 | 02:12 am
تقدم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم للمراكز المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه العريض 3-0 على ضيفه أيندهوفن الهولندي، الأربعاء (وكالات)
