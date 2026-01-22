برشلونة ينعش حظوظ التأهل برباعية سلافيا براج

أنعش فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز 4 -2 خارج أرضه أمام سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري، مساء الأربعاء.

أحرز أهداف برشلونة، فيرمين لوبيز (ثنائية) وداني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 34 و42 و63 و.70

بينما سجل أصحاب الأرض هدفين عبر فاسيل كوشي وليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 10 و44.

رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة، محققًا فوزه الرابع في مرحلة الدوري، لينعش آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 لوجوده في المركز التاسع متخلفًا بفارق الأهداف عن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان حامل اللقب.

كما تملك أربعة أندية أخرى نفس الرصيد (13 نقطة) وهي سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي، لتشتعل المنافسة على بطاقات التأهل المباشر.

أما سلافيا براج فتجمد رصيده عند 3 نقاط من 3 تعادلات، ليبقى في المركز 34 من أصل 36 فريقًا.

ويختتم برشلونة مشواره في مرحلة الدوري باستقبال كوبنهاجن الدنماركي الأربعاء المقبل، وفي اليوم نفسه يلتقي سلافيا براج مع مضيفه بافوس القبرصي.

يذكر أن الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى، ستصعد مباشرة لدور الـ16 في البطولة، بينما يتعين على الأندية الحاصلة من المراكز التاسع حتى الـ24 خوض الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.