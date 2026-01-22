أمام الحزم.. التعاون يتسلح بأفضلية النتائج

يأمل فريق التعاون الأول لكرة القدم في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الحزم على صعيد دوري روشن السعودي عندما يلتقيان، مساء الخميس على ملعب «الذئاب» في بريدة، ضمن الجولة الـ17.

ولم يسبق للتعاون الخسارة أمام الحزم في المسابقة، التي جمعتهما 10 مرات، أسفرت عن 5 انتصارات لـ «السكري» و5 تعادلات.

ويحتل صاحب الأرض المركز الثالث في جدول ترتيب «روشن»، برصيد 34 نقطة، بعدما فاز في إحدى 11 جولة وتعادل في واحدة وخسر في 3.

واستعاد الفريق، الذي يدربه البرازيلي بيريكليس شاموسكا، توازنه سريعًا بعد خسارته أمام الأهلي، في الجولة الـ 15، وحقق فوزًا على الرياض، في الجولة الـ 16، ويبحث اليوم عن الفوز الثاني تواليًا للبقاء في صلب المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى، خاصةً أن تعثره قد يُفقِده مركزه.

في المقابل، يحتل الحزم، تحت قيادة المدرب التونسي جلال قادري، المركز الـ 11، بـ 16 نقطة، إثر فوزه في 4 مباريات، وتعادله في مثلها، وخسارته سبعًا.

وبعد فوزه الصعب والقاتل على النجمة، في الجولة قبل الماضية، عاد الحزم وخسر بخماسية من القادسية، ويأمل في تجاوز تلك الخسارة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعزّز من موقعه في المنطقة الدافئة من جدول الترتيب.