أمام الاتحاد.. القادسية يبحث عن الفوز الثاني

يبحث فريق القادسية الأول لكرة القدم عن تكرار فوزه الوحيد على الاتحاد في دوري روشن السعودي، الذي يجمعهما مساء الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 17.

وتواجه الفريقان في 18 مباراة ضمن المسابقة، التي انطلقت عام 2008. وفيما كسِب الاتحاد 10 من هذه المواجهات، انتهت 7 على نتيجة التعادل، واقتنص القدساويون فوزًا وحيدًا، تحقق بثلاثة أهداف دون رد في سبتمبر 2018 ضمن الجولة الـ 2 من موسم 18- 2019.

ويحتل الفريق الشرقاوي المركز الخامس بـ 33 نقطة، متقدمًا بـ 6 نقاط على الاتحاد، صاحب المركز السادس.

ويعيش صاحب الأرض زخمًا، مع مدربه الجديد الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، الذي قاد الفريق في ست مباريات كسِب خمسًا منها وتعادل في الأولى.

وفي الفترة ذاتها، كسِب الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أربع مباريات، قبل أن يتعثر بالتعادل مع ضمك، خلال الجولة الـ 15، والخسارة من الاتفاق، في الجولة الـ 16.

ولحساب الموسم الماضي، فاز الاتحاد 3ـ1 على القادسية في الدور الأول من «روشن» ومباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل الفريقان 1ـ1 في الدور الثاني.