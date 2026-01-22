الهلال يخطط على «العاشرة» أمام الفيحاء

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم، عند الـ 08:30 مساء الخميس، نظيره الفيحاء، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، في ختام منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، في 14 مواجهة، منها 9 انتصارات زرقاء، مقابل فوزين للبرتقالي، و3 تعادلات، واستطاع مهاجمو «المستضيف» تسجيل 23 هدفًا، مقابل 7 لمنافسه، ويعد النيجيري أودين إيجالو مهاجم الفريق العاصمي السابق، هداف مواجهات الفريقين بـ3 أهداف.

وسجل الهلال أكبر نتيجة في مواجهاته التي جمعته أمام الفيحاء، حينما أتخم شباكه بخماسية مقابل هدف، وذلك في الدور الثاني من موسم 2018ـ2019، تناوب على تسجيلها، الإسباني جونثان سوريانو «هدفين» والبرازيلي كارلوس إدواردو «هدفين» والفنزويلي جيلمين ريفاس، فيما سجل هدف الفيحاء ضيف الله القرني.

ميدانيًا، يفاضل الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال بين مجموعة من الخيارات ولم يتحدد دخول مراد هوساوي المنتقل حديثًا من الخليج، للقائمة الأساسية من عدمها، فيما سيكون البرتغالي روبن نيفيش مهددًا بالغياب عن مواجهة الرياض بعد المقبلة لو تحصل على بطاقة صفراء رابعة، على أن يتم الاعتماد على العناصر نفسها التي شاركت في المواجهة الماضية.

وعلى الطرف الآخر، يأمل البرتغالي بيدور إيمانويل مدرب الفيحاء، الخروج بنتيجة إيجابية، أمام المتصدر، الذي يلعب أمام جماهيره، من خلال اعتماده على العناصر الأجنبية، بقيادة الزامبي فاشون ساكالا، والبنمي أورلاندو موسكيرا حارس المرمى.

ويحتل الهلال صدارة دوري «روشن» برصيد 41 نقطة، فيما يقف الفيحاء في المرتبة الـ13 برصيد 14 نقطة.