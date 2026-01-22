بنزيما وناتشو.. صراع جديد بعد رحلة ذهبية

تجدّد مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم، مع الاتحاد ضيفه، الخميس، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، موعد المواجهات المباشرة بين الإسباني ناتشو فيرنانديز والفرنسي كريم بنزيما.

والتقى النجمين وجهًا لوجه في 3 مناسبات خلال الموسم الماضي، بعد رحلة طويلة من الزمالة بينهما مع ريال مدريد، وذكريات مشتركة كثيرة مع الإنجازات والألقاب.

وكان ناتشو قد تخرّج من أكاديمية نادي ريال مدريد عام 2009، وتنقّل بين الفريقيْن الأول والثاني في المواسم التالية، قبل أن يتفرّغ للفريق الأول في موسم 2013-2014، أي خلال الموسم الخامس لبنزيما مع الفريق الملكي، واستمرا معًا حتى صيف العام 2023، مع انتقال المهاجم الفرنسي إلى صفوف الاتحاد، قبل أن يلحق به المدافع الإسباني إلى الملاعب السعودية الصيف التالي، عقب انضمامه إلى القادسية.

ولعب بنزيما إلى جانب ناتشو، تحت شعار ريال مدريد، في 228 مباراة، ليكون بنزيما خامس أكثر لاعب زامله ناتشو في مسيرته، بعد داني كارفاخال ولوكا مودريتش وتوني كروس ولوكاس فاسكيز، فيما يأتي ناتشو عاشرًا في لائحة أكثر اللاعبين الذين لعبوا إلى جانب بنزيما.

وعرف هذا الثنائي فترة لافتة من النجاحات، على الصعيد الجماعي، خلال محطتهما المشتركة مع ريال مدريد، إذ احتفلا معًا بـ 22 لقبًا، بين بطولات محلية وقارية وعالمية، وعلى رأسها تتويجهما بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية بنظامها القديم.

ويتواجه الزميلان السابقان، بألوان مختلفة، للمرة الرابعة، مساء اليوم، إذ شهد الموسم الماضي 3 مواجهات شيقة بينهما، مع تفوق واضح لبنزيما، الذي حصد 4 نقاط دوريًا من فوز وتعادل، وسجل هدفًا في اللقاء الأول لحساب الجولة الـ7، قبل أن يضرب شباك القادسية بهدفيْن في نهائي كأس خادم الحرميْن، فيما يبحث ناتشو عن فوزه الأول على زميله السابق.