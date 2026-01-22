وزارة الرياضة تشترط موافقتها بدلا من الإشعار

اشترطت وزارة الرياضة على الأندية الرياضية الخاصة، موافقتها بدلًا من إشعارها وفق تعديلات في مواد اللائحة الأساسية المرسلة إلى جميع الأندية 7 يناير الجاري، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأبرزت اللائحة الجديدة «موافقة الوزارة قبل الدخول في مفاوضات أو مناقشات عرض ما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال النادي للتنازل بمقابل أو دون مقابل، إضافة إلى الحصول على «موافقة الوزارة» في الفقرة 8 من جدول المخالفات والجزاءات على الأندية، الخاصة بالدخول في مفاوضات أو مناقشات عرض ما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال النادي للتنازل أو تحوله لشكل آخر من أشكال الشركات أو اندماجه مع غيره، دون الحصول على موافقة الوزارة، وتصل الغرامة إلى 25 ألف ريال مع إلغاء الترخيص».



وطلبت الوزارة من النادي الرياضي الخاص إشعارها في حال حدوث تغييرات على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي بما فيها أي تغيير في حصص الملكية أو سجله التجاري أو أنشطته الرياضية أو قائمة المسؤولين أو المفوضين بالتوقيع، على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك إلى الوزارة.

وتشتمل اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة على 10 فصول تبين حقوق وصفات والجزاءات والرقابة على الأندية الرياضية الخاصة.