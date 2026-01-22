الدوريات الكبرى.. الهلال صدارة بلا خسارة

يحاول فريق الهلال الأول لكرة القدم، المحافظة على سجله الخالي من الهزائم، الموسم الجاري، عندما يستضيف الفيحاء في ختام مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، الخميس.

ويأمل الهلال تحقيق الفوز الـ21 على التوالي، والبقاء وحيدًا في قائمة الفرق التي لم تخسر، على مستوى الدوريات الخمسة الأقوى عالميًا.

على المستوى العالمي، خسر الأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي مرتين، فيما سقط إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي أربع مرات.

وذاق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني مرارة الخسارة ثلاث مرات، فيما لم يتعرض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني إلى الخسارة محليًا، بعد 18 مباراة، ولكنه تجرعها في دوري أبطال أوروبا على يد الأرسنال بهدفين دون رد.

في فرنسا، تلقى لانس، متصدر الدوري الفرنسي الخسارة في ثلاث مباريات.