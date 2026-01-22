اتحاد القدم يبحث تغيير مواعيد كأس الملك

طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من أطراف نصف نهائي كأس الملك مرئياتهم حول تغيير مواعيده المقررة في 16 و17 مارس المقبل، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الخميس.

وذكر الحساب أن هذا التوجه يأتي نظير تزامن المواعيد الحالية مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الهلال في جدة 17 مارس المقبل، فيما وضعت الاتحاد أمام الخلود في الرس قبلها بيوم.

وتأهل الخلود إلى هذا الدور، بعد الفوز على الخليج 4ـ3، فيما كسب الأهلي القادسية بركلات الترجيح 5ـ4، وتغلب الهلال على الفتح 4ـ1، وبالنتيجة ذاتها هزم الاتحاد نظيره الشباب.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ «9» ألقاب، ثم الأهلي «8»، الاتحاد «6»، النصر «5»، الشباب «3»، الاتفاق «2»، ولقب واحد لكل من الوحدة، التعاون، الفيصلي، والفيحاء، وفق تقرير مشروع التوثيق المعلن 3 أغسطس الماضي.

وتُوِّج الاتحاد بالنسخة الماضية، 30 مايو 2025، حين كسب القادسية 3ـ1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.