الأندية الأغلى.. الريال يتصدر والسيتي يتراجع

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني، على صدارته لقائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم، في حين تفوّق ليفربول الإنجليزي على مواطنيه للمرة الأولى، وذلك وفقًا لدراسة «ديلويت ماني ليج» الصادرة الخميس.

وحقق العملاق الإسباني إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار في موسم 2024ـ2025، على الرغم من فشله في التتويج بأي لقب كبير.

ويواصل مشروع تجديد ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل «الملكي»، وتحويله إلى منشأة متعددة الاستخدامات، تحقيق عائدات كبيرة، إذ أن عائدات النادي التجارية والبالغة 694.73 مليون دولار، كانت كافية وحدها لمنحه مركزًا بين العشرة الأوائل.

وصعد مواطنه برشلونة إلى المركز الثاني مجددًا في ترتيب ديلويت بواقع 1.140 مليار دولار، مع التأخيرات التي أجبرته على خوض موسم كامل بعيدًا عن ملعبه «كامب نو» الذي لا يزال قيد إعادة التطوير.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني ثالثًا بواقع نحو مليار دولار، متقدمًا بفارق طفيف على باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تعززت إيراداته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتسيطر أندية الدوري الإنجليزي على بقية المراكز العشرة الأولى، مع تفوُق ليفربول على منافسيه للمرة الأولى، إذ أسهم توسيع ملعب «أنفيلد رود» والعودة إلى دوري الأبطال، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في رفع إيرادات «الريدز» إلى 977 مليون دولار.

في المقابل، تراجع قطبا مدينة مانشستر، السيتي ويونايتد، في الترتيب.

وهبط فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا من المركز الثاني إلى السادس، بفعل خروجه المبكر من دوري الأبطال، وإنهائه الدوري في المركز الثالث عقب أربعة ألقاب متتالية.

أما يونايتد فتراجع إلى المركز الثامن خلف أرسنال بعد غيابه عن دوري الأبطال، واحتلاله المركز الخامس عشر في الدوري.

وسجّلت الأندية العشرون الأعلى دخلًا في أوروبا مجتمعة زيادة بنسبة 11% في الإيرادات، بالغة 14.50 مليار دولار.

وكان لكأس العالم للأندية بنسختها الأولى بمشاركة 32 فريقًا تأثير قوي، إذ ساعدت في دخول البايرن المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى منذ موسم 2020ـ2021، بينما جاء بنفيكا البرتغالي في المركز التاسع عشر في قائمة العشرين الأوائل، فأصبح بذلك أول نادِ من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، «إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا»، يقتحم القائمة منذ أربعة أعوام.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، كان أرسنال أكثر الأندية تحقيقًا للإيرادات للمرة الأولى بعد تتويجه بدوري الأبطال، بواقع 29.94 مليون دولار، متفوقًا على جاره تشيلسي وبرشلونة.