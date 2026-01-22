«فورمولا 1».. اتحاد السيارات يقلل من الانتقادات

قلل الاتحاد الدولي للسيارات، الخميس، من شأن الحديث عن قواعد المحركات الجديدة في بطولة ​العالم لسباقات «فورمولا 1»، المنتظر انطلاقها رسميًا في مارس المقبل، عند افتتاح جائزة أستراليا الكبرى.

وأوضح نيكولاس تومبازيس، رئيس قطاع السيارات ذات المقعد الواحد في الاتحاد الدولي أن بعض التقارير الصحافية مبالغ فيها، مبينًا أن وجود تكافؤ الفرص وضمان ⁠فهم القواعد بشكل متساو للجميع، هو أولوية قصوى.

وقال ‌تومبازيس في مؤتمر «أوتوسبورت بيزنس ‍إكستشينج» :«بالطبع ‍الجميع متحمس للغاية والمنافسة شديدة، وعندما يكون ‍الناس في هذه الحالة الذهنية فإن ذلك يصنع نوعًا من العمى عن الحجج الأخرى، لذلك يعرض بعض الناس وجهات نظرهم على أنها الحقيقة المطلقة، ​لسوء الحظ، الأمور ليست بهذه البساطة أبدًا، وهنا يأتي دورنا للتأكد من توضيح ⁠هذه الأمور».

وأضاف ‌تومبازيس :«لا أعتقد أن الموضوع ضخم كما يتم تصويره حاليًا في الصحافة، سيكون هناك اجتماع يُناقش خلاله بعض الجوانب الفنية لهذا الأمر، من أولوياتنا القصوى التأكد من عدم وجود أيّ خلافات، لأننا ‌نريد خوض السباقات وليس الجلوس في المحاكم وجلسات الاستماع بعد السباق الأول».

وأشارت تقارير إعلامية عدة إلى أن فريقيّ مرسيدس ورد بول، قد يستغلان «منطقة رمادية» في اللوائح الجديدة لاستخراج قوة أكبر من ‌المحركات مقارنة ‌بفيراري وهوندا وأودي.