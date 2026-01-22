دجيكو يجتاز الفحص.. وينضم إلى شالكة

اجتاز البوسني إدين دجيكو، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم، الخميس، الاختبار الطبي، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف شالكة، متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

وحسبما كشفته التقارير الصحافية، تبقى توقيع اللاعب على العقود فقط لإتمام الصفقة، بعدما وافق في وقت سابق على الشروط الشخصية مع شالكة، الذي توصل لاتفاق مع فيورنتينا بشأن الصفقة.

وفاز دجيكو، الذي يبلغ عامه الـ40 مارس المقبل، بالدوري الألماني في 2009 مع فولفسبورح، وتوج هدافًا لدوري «البوندسليجا» في الموسم التالي.

وغادر دجيكو ألمانيا عام 2010، ومنذ ذلك الوقت لعب مع مانشستر سيتي، وإنتر ميلان وفنربخشة التركي، قبل أن ينضم إلى فيورنتينا في الصيف الماضي، لكنه شارك لفترات قصيرة مع الفريق الجديد ولم يسجل أيّ أهداف.

وخاض دجيكو 146 مباراة دولية مع المنتخب البوسني، وأحرز 72 هدفًا.

ويتصدر شالكة قمة جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويهدف للعودة «للبوندسليجا» بعد أن قضى ثلاثة أعوام في دوري الدرجة الثانية.