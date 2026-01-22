رونالدو.. الأسرع.. الأكثر وصدارة عالمية

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد اعتلائه ترتيب قائمة أفضل الهدافين الأجانب، متفوقًا على المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الأصفر الأسبق.

وأحرز رونالدو هدفًا في فوز النصر 2ـ1 على ضمك، الأربعاء، في أبها ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، ليصل إلى 116 هدفًا بقميص القطب العاصمي في مختلف المسابقات.

وكان الرقم القياسي لأفضل هدافي النصر الأجانب مسجل باسم عبد الرزاق حمد الله، الذي سجل 115 هدفًا في 109 مباريات.

وسجل «الدون» 116 هدفًا حتى الآن بواقع 90 هدفًا على مستوى الدوري، و14 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و6 في كأس الملك سلمان للأندية العربية، و3 ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها في كأس السوبر السعودي، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلًا في تاريخ النصر، في 131 مباراة شارك فيها بقميص الأصفر.

ولم يكتف رونالدو بهذا الرقم القياسي مع النصر، إذ سجل أرقامًا أخرى من بينها تسجيله أكثر من 50 هدفًا في عام ميلادي واحد «2023».

وتربع النجم البرتغالي على قمة صدارة الهدافين عالميًا في عام 2023، حيث سجّل 54 هدفًا خلال 59 مباراة، يليه كيليان مبابي «52 هدفًا في 53 مباراة»، هاري كين «52 هدفًا في 57 مباراة»، وإيرلينج هالاند «50 هدفًا في 60 مباراة»، بحسب الموقع الرسمي لـ «فيفا».

وسجل رونالدو أيضًا 35 هدفًا في موسم 2023ـ2024، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في موسم واحد بدوري المحترفين السعودي تاريخيًا.

وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة «إكس» «كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافًا خلال موسم واحد في تاريخ دوري السعودي للمحترفين 35 هدفًا».

وأكمل قائد النصر كتابة التاريخ، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة، بعد فوزه بجائزة الهداف في إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، والسعودية.

وأصبح رونالدو أيضًا أسرع لاعب عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين وصولًا إلى قائمة أعلى 10 هدافين، بقياس عدد الأيام بين الهدف الأول والهدف رقم 70، وذلك في أبريل من العام 2025.

وسجل رونالدو أهدافه الـ 70 خلال 791 يومًا، تفصل بين هدفه الأول وهدفه الـ 70، قبل أن يدخل أخيرًا قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد وصوله إلى 82 هدفًا في وقت سابق خلف كل من عمر السومة، عبد الرزاق حمد الله، ناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي، علمًا بأنه وصل الآن إلى الهدف رقم 90.

واقترب رونالدو من تحقيق حلمه الكبير بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، إذ سجل حتى الآن 960 هدفًا بعد هدفه في شباك ضمك.

وسجل رونالدو 450 هدفًا بقميص ريال مدريد، 145 مع مانشستر يونايتد، 116 مع النصر، 101 مع يوفنتوس، 5 أهداف مع لشبونة، إضافة إلى 143 هدفًا مع البرتغال.