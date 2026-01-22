«NBA».. نيكس ينهي سلسلة الهزائم

أنهى فريق نيويورك نيكس الأول لكرة السلة، سلسلة هزائمة التي استمرت 4 مباريات تواليًا، بفوز يُعد الأكبر في تاريخه على حساب بروكلين نتس بنتيجة 120-66، صباح الخميس، وذلك ضمن منافسات دوري المحترفين الأمريكي «NBA».

وقال براون مايك براون، مدرب نيكس بعد الفوز الكبير :«كان من الممتع حقًا أن أرى الفريق يلعب بالطريقة التي يجيدها، وأن يقدّم أداء متماسكا طوال 48 دقيقة».

وأوضح جايلن برونسون، لاعب نيكس صاحب 20 نقطة أن هذا الفوز يُعد خطوة مهمة لفريقه مع اقتراب منتصف الموسم، إذ يحتل المركز الثالث، في المنطقة الشرقية، خلف ديترويت بيستونز المتصدر، ووصيفه بوسطن سلتيكس، متابعًا :«كان علينا فقط التركيز مجددًا والعودة إلى مستوانا المعهود، هذه خطوة جيدة بالنسبة لنا، لكن علينا مواصلة العمل الجاد لتحسين الأداء يوما بعد يوم».

وانتصر نيكس في المباراة بعد تقدمه بفارق 54 نقطة، محطمًا رقمه السابق وهو 48 نقطة الذي حققه في ثلاث مناسبات أعوام 1968 و1972 و1994.

وجاء الفوز على منافسه من نيويورك في ملعب «ماديسون سكوير جاردن» بعد سلسلة هزائم متتالية بلغت ذروتها بخسارة أمام دالاس مافريكس بنتيجة 97-114 الاثنين الماضي.

وبلغ إحباط براون، ذروته بعد تلك الخسارة، وكشف لاحقًا أنه تحدى فريقه قائلا :«قوموا بعملكم» في توبيخ بين الشوطين بعدما استقبلوا 75 نقطة في الشوط الأول.

وحققت رسالة براون مبتغاها، بعدما تقدم نيكس على نتس بنتيجة 38-20 بعد الربع الأول، قبل أن يوسع الفارق بشكل كبير ليصل خلال بعض الفترات إلى 59 نقطة.

وأضاف لاندري شاميت 18 نقطة لصالح نيكس، فيما ساهم كارل-أنتوني تاونز من الدومينيكان ومايلز ماكبرايد بـ 14 نقطة لكل منهما.

ولدى الفريق الخاسر، اكتفى ميكايل بورتر جونيور بـ 12 نقطة وزيار وليامس بـ 11 نقطة.