فيليش.. ميلان الغياب الأطول

غاب البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن التهديف مع فريقه للمباراة الخامسة على التوالي، بعد فوز القطب العاصمي على ضمك بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

ولم يسجل فيليش للمباراة الخامسة على التوالي للمرة الأولى في مشواره مع النصر، إذ أخفق في التسجيل أمام الأهلي، القادسية، الهلال، الشباب وضمك، حيث خسر فريقه 3 مباريات وفاز في مباراتين.

وبالعودة إلى تاريخ فيليش، لا تعد هذه المرة الأولى في مسيرته التي يغيب فيها عن التسجيل خلال 5 مباريات على التوالي في مسابقة الدوري، حيث غاب عن زيارة الشباك 7 مباريات على التوالي بقميص تشيلسي في الموسم الماضي.

وخلال موسم 2024ـ2025، سجل فيليش هدفين بقميص تشيلسي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ضد فريق إف سي نواه، 7 نوفمبر 2024، ليعود ويغيب عن التسجيل في 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات، بواقع مباراتين في دوري المؤتمر و5 مباريات متتالية في «البريميرليج»، قبل أن يسجل هدفين في شباك فريق موريكامبي، ضمن منافسات كأس إنجلترا، 11 يناير 2025.

وبعد انتقاله إلى ميلان في النصف الثاني من موسم 2024ـ2025، سجل فيليش هدفًا في شباك روما في كأس إيطاليا، 5 فبراير 2025، لغيب بعدها عن التسجيل في 13 مباراة على التوالي في مسابقة الدوري الإيطالي، إضافة إلى 3 مباريات في كأس إيطاليا، أي غاب عن التسجيل في 16 مباراة متتالية مع ميلان في مختلف المسابقات، حتى تسجيله هدفًا في شباك روما مرة أخرى 18 مايو 2025.

وخلال موسم 2023ـ2024 مع برشلونة، منذ تسجيله هدفين في شباك أنتويرب البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، 19 سبتمبر 2023، غاب فيليش عن التسجيل في 12 مباراة متتالية، بواقع 9 مباريات متتالية في بطولة «الليجا»، و3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حتى سجل هدفًا في شباك بورتو، 28 نوفمبر 2023.

وعاش جواو فيليش أسوأ فتراته مع فريق أتلتيكو مدريد، خلال موسم 2022ـ2023، حين غاب عن التسجيل لمدة 14 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، بواقع 10 مباريات في بطولة «الليجا»، و4 في مسابقة دوري الأبطال، حتى سجل هدفين في شباك قادش، 29 أكتوبر 2022.

يذكر أن البرتغالي جواو فيليش سجل 19 هدفًا وصنع 8 أهداف حتى الآن في 26 مباراة بقميص النصر.