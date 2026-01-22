حفلات «سانتياجو برنابيو» تورط الريال

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني تطورًا قضائيًا جديدًا بشأن الحفلات الموسيقية التي استضافها ملعب «سانتياجو برنابيو».

وكشف تقرير نشرته صحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية، الخميس، أن محكمة في مدريد، العاصمة، أصدرت لائحة اتهام ضد النادي الملكي بعد تحقيقات استمرت عامًا ونصف العام.

ويشير الأمر القضائي الصادر 15 يناير الجاري، إلى جريمة محتملة ضد البيئة في شقها المتعلق بـ «التلوث الضوضائي»، وتوجه التهمة تحديدًا إلى شركة «ريال مدريد استوديو»، وهي الكيان التابع للنادي، والمسؤول عن تنظيم هذه الفعاليات.

وأمام النادي الملكي مهلة ثلاثة أيام لتقديم استئناف، بينما منحت المحكمة المدعي العام والادعاء الخاص عشرة أيام لتقديم مذكراتهم التفصيلية بشأن العقوبات والجرائم المحددة المنسوبة للنادي.

ووفقًا لصحيفة «إل كونفيدنسيال» يُعد هذا القرار انتصارًا جديدًا لسكان المنطقة المحيطة بالملعب، الذين نجحوا أكتوبر الماضي في الحصول على حكم من المحكمة العليا في مدريد بإلغاء امتياز بناء مرآبين للسيارات كان النادي يعتزم إنشاؤهما في شوارع قريبة، وعلى الرغم من امتثال مجلس المدينة للحكم، إلا أن النادي اختار استئنافه.

يُذكر أن ريال مدريد قرر تعليق كافة الحفلات الموسيقية سبتمبر 2024، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من قبول الشكوى ضده، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من تنظيم فعاليات موسيقية متنوعة أثارت احتجاجات واسعة بسبب مستويات الضوضاء التي تجاوزت الحدود المسموح فيها قانونًا.