المرة الأولى.. مهرجان الهجن يُطبق أداء القسم

اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، بنسخته الثالثة، وللمرة الأولى تطبيق أداء القسم على ملكية المطايا المشاركة في أشواط المزاين «فردي مفاريد ـ بكار»، لكافة الألوان، وفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي للهجن.

وحدَّدت اللجنة 3 أيام للملاك من أجل الحضور وأداء القسم على ملكية المطايا المشاركة، بدءًا من الجمعة، لفئة «شقح ـ شعل»، والأحد المقبل لفئة «حمر ـ صفر»، والثلاثاء المقبل لفئة «وضح ـ مجاهيم».

وتنطلق منافسات النسخة الثالثة من المهرجان، الجمعة، وتستمر 10 أيام، بجوائز مالية تتجاوز 75 مليون ريال.

وتعد الجوائز الأكبر في تاريخ المهرجان منذ انطلاقته 8 فبراير 2024، إذ شهدت النسخة الأولى مشاركة 2087 مالك هجن بـ 6869 مطية، وتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال، والجوائز مقسمة على 224 شوطًا في فئات «حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول». وفي النسخة الثانية التي انطلقت 27 يناير 2025م وبجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال، وشهدت تنظيم 225 شوطًا، شارك فيها أكثر من 2112 مالك هجن بعدد 7300 مطية.

ويُنظم في النسخة الثالثة من الحدث الكبير 225 شوطًا على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، العاصمة السعودية، بمشاركة 5 فئات معتمد حضورها، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري «للسيدات والرجال» وأشواط «المزاين»، ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة 35.9 مليون ريال، أشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال.

وخصَّصت اللجنة المنظمة لكافة أشواط فئة «الحقايق» 16.18 مليون ريال، فئة «اللقايا» 14.3 مليون ريال، فئة «الجذاع» 12.916 مليون ريال، فئة «الثنايا» 10.284 مليون ريال، فئة «حيل وزمول» 17.68 مليون ريال، سباق الهجانة للرجال 564 ألف ريال، سباق الهجانة للسيدات 376 ألف ريال، إضافة إلى مجموع أشواط المزاين البالغة 2.7 مليون ريال، وتتضمن قائمة الجوائز توزيع 36 كأسًا للملاك والمضمرين، إضافة إلى 4 رموز «سيف وبندق» للملاك أبطال الأشواط الختامية في المهرجان.

يُذكر أنَّ أغلى جائزة مالية في المهرجان تبلغ 2.5 مليون ريال، مخصصة للمالك الفائز بشوط «حيل ـ مفتوح»، و«حيل ـ عام» في اليوم الختامي.