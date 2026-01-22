الأهلي يستهدف النجدي.. ويحدد البديل

وضعت إدارة شركة النادي الأهلي، سالم النجدي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم وضاري العنزي من ضمك خيارين للتعاقد مع أحدهما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إعارة عبد الإله الخيبري إلى الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، أبلغ إدارة النادي باحتياجه قبل إغلاق الفترة 2 فبراير المقبل، لسد مركز «البديل» في الظهير الأيسر.

وأوضح المصدر، أن القطب الجداوي أرسل خطابًا إلى نادي النصر للاستفسار عن مدى الاستفادة من خدمات النجدي في الفترة الشتوية، قبل بدء مرحلة التفاوض الرسمية.

وبدأ النجدي «22 عامًا» مشواره الاحترافي في أروقة نادي الفتح بالأحساء، ارتدى قميصه في 46 مباراة، قبل التعاقد مع النصر في 15 أغسطس 2024.

ولعب النجدي الموسم الجاري بالقميص الأصفر في 8 مباريات بمجموع 205 دقائق.

في حين تدرج العنزي «25 عامًا» في الفئات السنية بنادي النصر، قبل توقيعه عقدًا مع ضمك في 24 يوليو 2022. وشارك العنزي مع ضمك الموسم الجاري في 17 مباراة بمجموع 1500 دقيقة، صنع فيها هدفين ولم يسجل.