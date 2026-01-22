كاراسيف يعود بعد 325 يوما

يعود الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، لتولي قيادة مباريات دوري روشن السعودي، بعد غياب دام 325 يومًا، عقب تكليفه بمواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم والفيحاء ضمن الجولة 17 على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق حساب اتحاد الكرة الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

وكانت آخر مواجهة قادها كاراسيف ذو الـ46 عامًا، في الثاني من مارس 2025 حينما تولت صافرته قيادة مباريات الرياض والقادسية في الجولة 23 والتي كسبها الأخير بهدف دون مقابل.

وسجل الحكم المولود في موسكو العاصمة الروسية، أول حضور له في الملاعب السعودية، حينما كلف في 24 ديسمبر 2015، لقيادة «الديربي» بين الهلال والنصر في الدور الأول، وانتهت زرقاء بهدفين مقابل هدف.

وقاد كاراسيف، 13 مباراة في الدوري السعودي، منها ثلاث للهلال، «الديربي» مرتين، والهلال والفتح الموسم الماضي والتي انتهت بـ9ـ0، فيما أدار مواجهة الفيحاء أمام أحد في 2018.

وأشهر الحكم الذي يحمل الشارة الدولية منذ 2009، في الملاعب السعودية 61 بطاقة صفراء، وثلاث حمراء منها اثنتين للمدافع مد الله العليان مع التعاون ضد الرائد، وبقميص الاتحاد ضد الفتح، والبوركيني محمد كونتي لاعب الرياض، ضد القادسية.