ماذا تعرف عن سباق «درب العلا»؟

قبل نحو 4 أعوام انطلق سباق «درب العُلا» الذي يجمع محبي رياضات الجري والتحمّل من داخل السعودية وخارجها في محافظة العُلا، ويندرج ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية العالمية في إطار سعي المنطقة لترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعدّائين بفضل طبيعتها التي تتيح مسارات متنوعة تجمع بين الاستكشاف وتقييم القدرة البدنية.

ويبلغ مجموع جوائزه 33 ألف ريال، حيث يحصل صاحب المركز الأول في سباق 100كم على 20 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الأول في سباق 50كم على 7 آلاف ريال، وفي فئة سباق 23 كم يحصل البطل على 23 ألف ريال، والفئة الأخيرة سباق 10 كم يحصل بطلها على 2000 ريال.

وتطرح النسخة الربعة عام 2026 مجموعة من التحديات التي تلائم مختلف الفئات والقدرات اللياقية، حيث يبرز سباق 100 كم كأصعب اختبارات التحمل المخصصة للمحترفين كونه يتطلب مستوى متقدمًا من الجاهزية، بينما يمتد سباق 50 كم عبر أزقة البلدة القديمة والمسارات الطبيعية المحيطة بها، وللفئة العامة تم تخصيص سباق 10 كم الذي يتيح للمشاركين تجربة الجري في بيئة صحراوية ومنوعة.

كما يهتم الحدث بالفئات العمرية الصغيرة من خلال سباق الغروب المخصص للأعمار من 5 إلى 12 عامًا وسباق الأطفال لمسافة 1.6 كم، إضافة إلى سباق 3 كم للمشاركين من عمر 13 عامًا فأكثر.

وتبدأ وتيرة الفعاليات بانطلاق منافسات اليوم الأول التي تشمل سباق 50 كم وتنظيم الأنشطة الثقافية والمجتمعية المصاحبة وإجراء عروض رياضية متنوعة، وفي اليوم التالي تنطلق منافسات 100 كم مع لحظات شروق الشمس ويتبعها سباق 10 كم، ثم تختتم الفعاليات بمراسم تتويج الفائزين وتوزيع الميداليات على المتصدرين.

وتوفر قرية السباق مرافق ترفيهية متكاملة تتضمن عروضًا موسيقية ومنصات لتقديم المأكولات المتنوعة لخدمة العائلات والمشجعين طوال عطلة نهاية الأسبوع، ويعبر المشاركون خلال الركض بجوار معالم جغرافية وتاريخية أيقونية تشمل الجبال الشاهقة والتكوينات الصخرية والأودية الرملية، كما تمر المسارات بمواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل موقع الحِجر الأثري وقاعة مرايا وجبل الفيل، ما يضيف للسباق بُعدًا سياحيًا يعكس الأهمية المتزايدة للمحافظة في خارطة الرياضات الجبلية والصحراوية.

ويستفيد التنظيم من التضاريس الرملية والأودية لتقديم تجربة رياضية استكشافية تعتمد على التنوع الطبوغرافي للمكان، مع الالتزام بالمعايير الفنية الدولية لسباقات «ألترا تريل» التي تستوجب توفير نقاط إمداد وخدمات لوجستية وتتبع جغرافي دقيق للمتسابقين لضمان سلامتهم في المسارات الوعرة، وتسهم هذه الفعالية في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال قطاعات الضيافة والنقل وتنشيط الحركة السياحية في المواقع الأثرية المحيطة بمسار السباق.