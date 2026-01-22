الجمعة.. افتتاحية القوارب الكهربائية

تشهد جدة، الجمعة، انطلاق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 التي تستضيفها السعودية، للمرة الثالثة وتستمر يومين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف وزارة الرياضة، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتعد الجولة الافتتاحية، التي تستضيفها السعودية في جدة، هي الأولى من أصل ثماني جولات ستنظم على مدار الموسم في مدن مختلفة حول العالم، تشمل بحيرة كومو في إيطاليا، ومدينة دوبروفنيك في كرواتيا، وإمارة موناكو، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن الوجهة التي تليها قبل الانتقال إلى القارة الإفريقية وتحديدًا مدينة لاجوس في نيجيريا، ثم إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، على أن يُختتم الموسم في جزر الباهاماس.

وتنظم مرحلة التصفيات المؤهلة إلى سباق جائزة جدة الكبرى لعام 2026 الجمعة، على أن يلعب السباق الرئيس السبت بمشاركة 10 فرق، وسط حضور نخبة من مالكي القوارب الكهربائية السريعة، فيما يتكون كل فريق من قائدين «رجل وسيدة» يتناوبان على قيادة القارب بما يضفي على السباق أجواء من التشويق والحماس والتنافس القوي الذي يسلط الضوء على سرعة الفرق ومهاراتها على مياه عروس البحر الأحمر جدة.

وتشمل قائمة الفرق المشاركة كلًّا من فريق «أوكي ريسينج تيم»، بطل سباق جدة في نسخة العام الماضي، وفريق «سييرا ريسينج كلوب»، وفريق «العُلا» ممثلًا بليبرون جيمس، النجم العالمي لكرة السلة الأمريكية، علاوة على فريق «تيم بلو رايزينج» لفيرات كوهلي، نجم العالمي للكريكيت، وفريق توم برادي، نجم كرة القدم الأمريكية، وفريق «دروجبا جلوبال أفريكا» لديديه دروجبا، مالكه نجم كرة القدم السابق، وفريق ميامي برعاية «ماجنوس» لمالكه مارك أنتوني، وفريق موناكو، وفريق رافا لمالكه رافاييل نادال، نجم التنس السابق، وأخيرًا فريق ويستبروك ريسينج لمالكه الممثل الأمريكي ويل سميث.

يشار إلى أنَّ استضافة هذا السباق العالمي يأتي امتدادًا لجهود السعودية في مجال المياه، التي تتبنى أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، نظير استخدام الفرق لقوارب من نوع «RaceBird»، وتعزيزًا لمكانة السعودية كوجهة عالمية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، من خلال العمل المستمر على تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية 2030.