بيدري يغيب عن برشلونة 30 يوما

يفتقد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم لخدمات بيدري، لاعب وسطه الدولي، لمدة شهر، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، في الفوز على سلافيا براج التشيكي 4ـ2، ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وأوضح برشلونة، في بيان الخميس، أنَّ الفحوصات التي أجراها بيدري كشفت عن إصابته بتمزق عضلي في عضلات الفخذ اليمنى الخلفية، مشيرًا إلى أنَّ فترة التعافي ستستغرق شهرًا كاملًا.

واستبدل بيدري في الدقيقة «61»، وحلَّ مكانه مواطنه داني أولمو، الذي منح فريقه التقدم 3ـ2 على سلافيا براج بعد دقيقتين من نزوله بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسيغيب بيدري «23 عامًا» عن مباراة برشلونة الأخيرة في دور المجموعة الموحدة ضد كوبنهاجن الدنماركي الأربعاء المقبل، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز من أجل التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، إذ يحتل حاليًّا المركز التاسع برصيد 13 نقطة. كما سيغيب أيضًا عن مواجهات الدوري المحلي ضد كل من ريال أوفييدو، إلتشي، جيرونا وريال مايوركا.

وفي حال فوز برشلونة على ألباسيتي من الدرجة الثانية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في 3 فبراير المقبل، فستضاف المباراة لقائمة غيابات وكذلك مواجهة ذهاب نصف النهائي في الأسبوع التالي.

يذكر أنَّ بيدري غاب عن برشلونة والمنتخب الإسباني 104 مباريات بمجموع 579 يومًا، بسبب الإصابات منذ موسم 2021ـ2022. وكانت معظم إصاباته عضلية وفقًا لـ«ترانسفير ماركت».

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 49 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة على غريمه اللدود ريال مدريد.