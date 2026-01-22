اجتماع جدة يناقش دوري الأمم الآسيوية وكأس العالم

تناقش لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها السبت في جدة، استحداث دوري الأمم الآسيوية، والتصوُّر المبدئي لنظام البطولة، وآلية التنفيذ، والتوقيت المناسب، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وينعقد الاجتماع في الـ 11:00 صباحًا، قبل سبع ساعاتٍ من بداية نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بين منتخبَي الصين واليابان.

ويهدف الاتحاد القاري، من خلال البطولة المقترحة، إلى إجراء مبارياتٍ دوليةٍ تنافسيةٍ بانتظامٍ، وبين منتخباتٍ يجمعها تقارب المستوى، على أن تُلعَب المباريات خلال فترات توقف الدوريات المحلية «أيام فيفا».

وفي شأنٍ آخر، يناقش الاجتماع ملف كأس العالم تحت 15 عامًا التي وافق مجلس الاتحاد الدولي «فيفا» على تنظيمها للمرة الأولى، خلال العام الجاري، بهدف توسيع قاعدة منافسات الفئات العمرية على المستوى العالمي.

ويشارك نعيم البكر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات الآسيوية، في الاجتماع.

وكان الاتحاد الآسيوي اعتمد، الشهر الماضي، عضوية البكر في اللجنة حتى نهاية 2027، بدلًا من إبراهيم القاسم، الأمين العام السابق للاتحاد السعودي.