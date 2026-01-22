تذاكر ضمك والنصر.. النادي: بعناها بالكامل.. وإدارة الملعب: الإنترنت سبب المشكلة

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ في نادي ضمك عن أن التذاكر المخصَّصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضيفه النصر ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي بيعت بالكامل عبر منصة «ويبوك»، مؤكدةً أن المدرَّجات بدت ممتلئةً بصورةٍ واضحةٍ وفق المَشاهِد التي جرى تداولها من داخل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وأوضح لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ في الملعب، أن الفارق بين السعة الاستيعابية، البالغة 15164 متفرجًا، والرقم المعلن رسميًّا للحضور، وهو 12678 مشجعًا، يعود إلى ضعف وانقطاع شبكة الإنترنت في محيط المدينة الرياضية، وهو خللٌ فني متكرِّرٌ، ويؤثِّر مباشرةً في أجهزة قراءة التذاكر عند بوابات الدخول.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا الخلل يؤدي إلى تأخر، أو فشل عملية مسح التذاكر لدى عددٍ كبيرٍ من المشجعين، ما يجعل بيانات دخولهم لا تُسجَّل في النظام الإلكتروني على الرغم من وجودهم فعليًّا بالمدرَّجات، مبينًا أن بعض الأجهزة تضطر للعمل في وضع «الأوفلاين»، وهو ما يحدُّ من دقة الأرقام التي تُرفع بعد نهاية المواجهات، لافتًا إلى أن المشكلة ذاتها حدثت في مبارياتٍ سابقةٍ احتضنها الملعب.

وانتهت المباراة التي جرت، مساء الأربعاء، بفوز النصر على ضمك 2ـ1 وسط حضورٍ جماهيري كثيفٍ، لم يعكسه الرقم المُعلن رسميًّا.