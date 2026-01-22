75 مليون ريال جوائز مهرجان الهجن 3

ينطلق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، الجمعة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة 10 أيام.

ويشارك في فعاليات المهرجان خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري «للسيدات والرجال»، وأشواط «المزاين» ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

وطبقًا لبيان اللجنة المنظمة في حساب المهرجان على منصة «إكس»، يأتي انطلاق النسخة الثالثة استكمالًا للنجاحات الكبرى التي تحققت في النسختين السابقتين، إذ شهدت النسخة الأولى «2024» تدشين هذا الحدث العالمي بمشاركة قياسية وتنافسية عالية، وضعت المهرجان على خارطة أبرز الفعاليات الرياضية التراثية في المنطقة، فيما عززت النسخة الثانية «2025» مكانة المهرجان الدولية عبر زيادة أعداد المشاركين من مختلف دول الخليج والعالم، إلى جانب تطوير البنية التحتية لميدان الجنادرية.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية للأشواط العامة والمفتوحة وسباق الهجانة 35.9 مليون ريال، فيما بلغت جوائز أشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، إضافة إلى 2.7 مليون ريال مخصصة لجوائز أشواط «المزاين».

وتُفتتح منافسات النسخة الثالثة بأشواط اليوم الأول بعدد 40 شوطًا لفئة «الحقايق»، بواقع 30 شوطًا عامًا و10 أشواط مفتوحة، لمسافة 4 كيلومترات لكل شوط، وبإجمالي جوائز للفئة يبلغ 16.18 مليون ريال، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

ويحظى قطاع الهجن بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها بوصفها تراثًا ثقافيًّا ورياضيًّا مهمًا للأجيال القادمة، إذ يأتي هذا الدعم ليُرسّخ حضور سباقات الهجن كإحدى الركائز الرياضية الوطنية التي تمضي بها السعودية بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، معززةً بذلك مكانة التراث المحلي في المحافل الدولية.