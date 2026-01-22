شاموسكا: قبل النصر.. ظروفنا أفضل

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أن فريقه دخل مواجهة الحزم بهدف واضح يتمثل في تحقيق الانتصار للتقدم في سلم ترتيب دوري روشن، مبينًا أن فريقه لم يستوعب ضغط المنافس في أول 15 دقيقة قبل أن يستعيد توازنه ويتمكن من التسجيل.

وأوضح شاموسكا في المؤتمر الصحافي: «الفريق لم يمتلك الوقت الكافي للاستعداد للمباراة، إضافة إلى الغيابات العديدة التي فرضت مشاركة لاعبين صغار يبلغون من العمر 17 عامًا».

وأضاف البرازيلي: «عودة اللاعبين في المباراة المقبلة ستمنحنا التكامل، خاصة بعودة متعب المفرج ووليد الأحمد، بينما فلافيو لم تتأكد جاهزيته حتى الآن، وبخصوص محمد الكويكبي فنحن ننتظر التقرير الطبي».

واختتم شاموسكا حديثه: «مواجهة النصر في الجولة المقبلة ستكون مختلفة عن مواجهة الدور الأول، والسيناريو تغيّر، وظروف الفريق تحسنت كثيرًا مقارنة بمواجهة الدور الأول».