إنريكي: نبحث عن الصدارة في مهمة صعبة

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنه يتوقَّع مباراةً صعبة أمام مضيفه أوكسير، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 19 من الدوري، مشيرًا إلى أن منافسهم لا يملك رفاهية إهدار أي نقطةٍ من أجل البقاء.

وبعد عودته من لشبونة خاسرًا من مضيفه لشبونة البرتغالي 1ـ2، الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، لم يجد باريس الثاني «42 نقطةً» وقتًا للراحة على أمل استعادة الصدارة ولو مؤقتًا من لانس «43» الذي يخوض مواجهةً صعبةً خارج ملعبه أمام مرسيليا الثالث «35»، السبت.

وذكر إنريكي في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، نُشِرَ في الموقع الرسمي للنادي: «علينا مواصلة العمل الجاد والسعي للفوز. نحن معتادون على الدفاعات المتكتلة، فغالباً ما يلعب منافسونا بهذه الطريقة. نريد أن نستعيد الصدارة، لكنَّ الأمر ليس سهلًا، فلانس في قمة مستواه، وحقق عشرة انتصارات متتالية. إنه أمرٌ مثيرٌ للإعجاب».

وأشار إلى أن أوكسير قادرٌ على إحداث المشكلات لهم كما فعلوا أمام مرسيليا وليل ولانس وستراسبورج، وقال: «إنهم يعانون في ترتيب الدوري، لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم لهزيمتنا. لقد رأينا أيضًا أننا لسنا محصَّنين من الخسارة، لذا علينا أن نكون حذرين، وأن نعمل بجدٍّ للفوز في كل مباراةٍ نخوضها».

وأضاف المدرب: «هذه مبارياتٌ صعبةٌ دائماً، لأن أوكسير في حاجةٍ إلى النقاط، ومن المرجَّح أن يلعب بخطةٍ دفاعيةٍ متماسكةٍ، وهو أسلوبٌ اعتدنا عليه، لكن علينا أن نلعب بجديةٍ وتركيزٍ شديدين. يجب أن نكون دقيقين، لأننا نعلم أن المساحة المتاحة لنا ستكون محدودةً للغاية».

وتعجُّ تشكيلة باريس، صاحب المركز الثاني والذي سيخوض مباراته السادسة في 2026 أمام أوكسير، بالمصابين، فإضافةً إلى الروسي ماتفي سافونوف، حارس المرمى، الذي من المرجَّح أن يعود أوائل فبراير المقبل، غاب البرتغالي جواو نيفيش، لاعب خط الوسط، عن المباراتين الأخيرتين بسبب إجهادٍ عضلي.

في المقابل، عاد الجناح الكوري الجنوبي لي كانج إن إلى التدريبات الجماعية، الأربعاء الماضي، في حين يكتنف الغموض مشاركة المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن، والمهاجم السنغالي إبراهيم مباي، اللذين خاضا نهائي كأس الأمم الإفريقية، الأحد الماضي. وقد عاد الثاني إلى التدريبات عكس الأول الذي يبدو أنه لن يلعب أمام أوكسير.

وبالنسبة إلى أوكسير، يصارع الفريق لتفادي الهبوط، إذ يحتل المركز الـ 17 ما قبل الأخير بـ 12 نقطةً، متساويًا مع ميتز، متذيل الترتيب، ومتأخرًا بنقطتين عن نانت الـ 16 بـ 14 نقطةً.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يملك باريس تفوقًا واضحًا، إذ لم يتمكَّن أوكسير من هزيمته في آخر خمسة لقاءاتٍ بينهما في الدوري، وكان آخرها السقوط 0ـ2، سبتمبر الماضي.