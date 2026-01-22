بعد 4 مواسم.. كاسيميرو يطوي صفحة يونايتد

يغادر كاسيميرو لاعب الوسط البرازيلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، بنهاية عقده الموسم الجاري، بعد أربعة مواسم توج خلالها بلقبين بحسب بيان للنادي الخميس.

وانضم قائد المنتخب البرازيلي إلى يونايتد قادمًا من ريال مدريد الإسباني عام 2022، وخاض 146 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 21 هدفًا وصنع 13.

لعب كاسيميرو دورًا مهمًا في فوز يونايتد بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية 2023، مسجلًا هدفًا برأسية في مباراة تاريخية ضد نيوكاسل يونايتد، كما توج بلقب كأس الاتحاد 2024.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه وبعد وصوله بات كاسيميرو أحد الأسماء المفضلة لدى الجماهير بسبب طبيعته القتالية وقدرته على تسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة.

من جانبه، قال كاسيميرو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سأحمل يونايتد معي طوال حياتي.. فمنذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد وبالحب الذي أتشاركه اليوم مع جماهيرنا تجاه هذا النادي المميز».

كاسيميرو بدأ مشواره في الفئات السنية لفريق ساوباولو البرازيلي الذي أعاره للفريق الثاني لريال مدريد في 2010، وأخذ يتنقل بين الناديين حتى 2013، حيث أعاره الريال إلى بورتو موسمًا وباع لاحقًا عقده مقابل 7.5 مليون يورو قبل أن يحتفظ به بشكل نهائي في 2015 بعد أن دفع 15 مليونًا للفريق البرتغالي.

وتألق كاسيميرو مع الريال بشكل كبير وكان أحد أعمدته الرئيسية في رحلة التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، إضافة إلى ألقاب في السوبر والكأس، إلى جانب السوبر الأوروبي «3» وكأس العالم للأندية «3». ومع المنتخب فاز بلقب كوبا أمريكا 2019.