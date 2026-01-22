4 فئات تتنافس على فنون القتال المختلطة

تنطلق بطولة السعودية لفنون القتال المختلطة، التي ينظِّمها اتحاد فنون القتال المختلطة، الجمعة، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز في الرياض.

ويشارك في البطولة لاعبون ولاعباتٌ من مختلف مناطق السعودية، يتنافسون ضمن فئاتٍ عمريةٍ ووزنيةٍ عدة حيث خُصِّصت فئة البراعم للأعمار من 12 إلى 13 عامًا للأوزان «أقل من 34، 40، 48، 52، 57، و57.1 كيلوجرام»، وفئة الناشئين للأعمار من 14 إلى 15 عامًا للأوزان «أقل من 44، 48، 52، 57، 62، 67، و72.1 – 77.1 كيلوجرام».

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تشمل البطولة فئة الشباب للأعمار من 16 إلى 17 عامًا للأوزان «أقل من 52.2، 56.7، 61.3، 65.7، 70.3، 83.9، و93 – 120 كيلوجرام»، وفئة الرجال للأعمار من 18 عامًا فأكثر للأوزان «أقل من 52.1، 56.7، 61.3، 65.7، 70.3، 77.1، 83.9، 92.9، 93 – 120، وأكثر من 120 كيلوجرام».

وخصَّصت البطولة كذلك فئةً للسيدات للأعمار من 18 عامًا فأكثر، للأوزان نفسها المعتمدة في فئة الرجال.

وتأتي البطولة ضمن جهود اتحاد فنون القتال المختلطة لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وتعزيز الحضور التنافسي للرياضات القتالية في السعودية.