بعد عام كامل.. موسكيرا يجدد «عكسي» الحراس

انضم حرّاس المرمى إلى قائمة مرتكبي الأهداف العكسية في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بسبب البنمي أورلاندو موسكيرا، الذي أصاب بالخطأ، شباك فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لمصلحة الهلال، الخميس، ضمن الجولة الـ 17.

ونفذ البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، ركلة زاوية وحوّلها موسكيرا، حارس مرمى الفيحاء، إلى داخل شباكه في آخر دقائق الشوط الأول «45».

وبات البنمي أول حارس مرمى يسجل هدفًا ذاتيًا في النسخة الجارية من الدوري.

ويعود آخر هدف ذاتي في دوري المحترفين بتوقيع حارس مرمى إلى 30 يناير 2025، وجاء عن طريق عبد الله العويشير في مرمى الوحدة، خلال مباراة الفريق المكّاوي مع الرياض، ضمن الجولة الـ 18 من نسخة الموسم الماضي.

وشهدت تلك النسخة 3 أهداف عكسية من حراس المرمى.