أستراليا المفتوحة.. نعومي تبلغ الدور الثالث

تغلبت اليابانية نعومي أوساكا على الرومانية سورانا كيرستيا 6-3 و4-6 و6-2 وتأهلت إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة للتنس، الخميس.

بدأت نعومي، المتوجة باللقب في 2019 و2021، المباراة بإيقاع غير ثابت أمام سورانا، إذ خسرت شوط إرسالها الافتتاحي وارتكبت عدة أخطاء مبكرة، لكنها سرعان ما استعادت توازنها وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 5-3 قبل أن تحسم المجموعة ​الأولى.

وفي المجموعة الثانية، تقدمت سورانا البالغة 35 عامًا، والتي تستعد لاعتزال اللعب نهاية العام مبكرًا، ورغم أن نعومي أدركت التعادل ⁠2-2، فإن الرومانية نجحت في كسر الإرسال في توقيت حاسم لتفرض مجموعة فاصلة.

وحصلت اليابانية، المصنفة 16، على استراحة بين المجموعتين وتلقت العلاج بعد تقدمها 3-1 في المجموعة الحاسمة، لكن القلق لم يدم طويلًا. ورغم محدودية حركتها في بعض الفترات، رفعت من وتيرة ضرباتها الأرضية وتفوقت على سورانا لتُنهي اللقاء لصالحها.

وستلتقي نعومي في الدور الثالث مع الأسترالية ماديسون إنجليس.