15 مارس.. الانتخابات الرئاسية في برشلونة

حدد نادي برشلونة الإسباني 15 مارس المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية حيث يأمل خوان لابورتا في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

ويُعد هذا الموعد الأبكر الممكن لإجراء التصويت وفقًا للوائح النادي الكاتالوني، بعد أن أُعيد انتخاب لابورتا رئيسًا للمرة الثانية في مارس 2021، ومع اقترابه من نهاية فترته الرئاسية الممتدة لخمسة أعوام.

وقال لابورتا في مقطع فيديو نُشر على الموقع الرسمي للنادي الخميس: «اتفقنا اليوم خلال اجتماع مجلس الإدارة على إجراء انتخابات رئاسة النادي في 15 مارس» وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذه الانتخابات ستكون نموذجية وستشهد مستويات عالية من المشاركة».

ومن المتوقع أن يواجه لابورتا «63 عامًا» منافسة من فيكتور فونت الذي حل ثانيًا في الانتخابات السابقة بحصوله على 30 في المئة من الأصوات، خلف لابورتا الذي نال 54 في المئة، إضافة إلى كل من تشافيير فيلاخوانا ومارك سيريا.

ويُعد لابورتا المرشح الأوفر حظًا للفوز مجددًا، خاصة بعد فوز برشلونة أخيرًا على ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، وبعد قيادته للفريق للفوز بثلاثية محلية الموسم الماضي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن خلال حملته الانتخابية عام 2021، تعهّد بالإبقاء على أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه بسبب الوضع المالي الصعب للنادي.

وخلال فترته الرئاسية، أشرف لابورتا على مشروع إعادة بناء ملعب «كامب نو» الذي شهد تأخيرات كبيرة، قبل أن يُعاد افتتاحه جزئيًا.

شرح الصورة: خوان لابورتا رئيس برشلونة يخاطب الجمعية العمومية للنادي في أكتوبر الماضي (المركز الإعلامي ـ برشلونة)