جراحة الركبة تنهي موسم كامارا

خسر فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم جهود أبو بكر كامارا، لاعب وسطه، في الفترة المتبقية من الموسم الجاري بعد خضوعه لجراحةٍ بركبته اليسرى في مدينة ليون الفرنسية، وفق مصادرَ طبيةٍ، الخميس.

وكان الدولي الفرنسي تعرَّض للإصابة خلال الفوز على توتنام 2ـ1 في كأس إنجلترا، 10 من الشهر الجاري.

وسيواصل اللاعب مرحلة التأهيل مع النادي اللندني، لكنَّ الإصابة تقضي عمليًّا على أي فرصةٍ له في زيادة عدد مشاركاته الدولية الخمس، أو الانضمام إلى المنتخب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يونيو المقبل.

وانتقل اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى أستون فيلا قادمًا من مرسيليا في 2022، وسجل هدفًا واحدًا في 18 مباراةً بالدوري الموسم الجاري، فيما صعد فريقه إلى المركز الثالث في الترتيب بفارق سبع نقاطٍ عن المتصدر أرسنال.