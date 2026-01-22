بـ 9 أهداف في 6 جولات.. كينونيس وصيف الهدافين

حافظَ المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، على زخمه التهديفي، مُسجِّلًا للمباراة السادسة على التوالي، بعدما هزَّ شباك الاتحاد بهدفين، مساء الخميس في الدمام ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وأحرز كينونيس هدفَي فريقه، الذي فاز 2ـ1 على ضيفه، محققًا انتصاره السادس تواليًا.

ووضع الكولومبي بصمته التهديفية خلال الجولات الست، مُحرزًا هدفًا ضد كلٍّ من الشباب، والرياض، والنصر، والحزم، وثلاثية «هاتريك» أمام الفيحاء، وثنائية في مرمى الاتحاد.

وارتفع عدد أهداف كينونيس، ضمن الموسم الجاري من الدوري، إلى 15، فارتقى إلى وصافة ترتيب الهدافين، متأخرًا بهدفٍ وحيدٍ عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

وأحرز نجم هجوم القادسية 20 هدفًا ضمن نسخة «روشن» السابقة، الأولى بالنسبة له، ومع تبقِّي النصف الثاني من الموسم الجاري، وجولةٍ مؤجَّلةٍ من النصف الأول، لم تعد تفصله سوى خمسة أهدافٍ عن معادلة حصيلته التهديفية في النسخة الماضية.

وثنائية كينونيس أمام الاتحاد هي التاسعة له بقميص فريقه، الذي استقطبه خلال انتقالات صيف 2024 من نادي أمريكا المكسيكي.