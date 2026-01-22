انتخابات الطائرة.. استبعاد دقدقي والمنديل والشهراني

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية الخميس، القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2024–2028.

وطبقًا لحساب اتحاد الكرة الطائرة على منصة «إكس» تم قبول قائمة وليد المقبل، بعدما استوفت شروط الترشح، فيما تم استبعاد قوائم كلٍ من إبراهيم دقدقي، وفيصل الشهراني، وسلطان المنديل، لعدم استيفائها شروط الترشح المعتمدة.

وتبدأ فترة الطعون على هذه القوائم اعتبارًا من الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، تليها فترة النظر في الطعون لمدة ثلاثة أيام أخرى ابتداءً من الثلاثاء المقبل، على أن تُعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية الانتخابية في 4 فبراير المقبل، ويليها، اعتبارًا من الخميس 5 من الشهر ذاته ولمدة ثلاثة أيام، الطعن على إجراءات الانتخابات وعقد الجمعية، ثم ولمدة ثلاثة أيام النظر في الطعون على إجراءات الانتخاب وعقد الجمعية، خلال الفترة من 9-11 فبراير المقبل.