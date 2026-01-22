رباعية جديدة.. الهلال يضرب الفيحاء بثاني أكبر انتصار

دوَّن فريق الهلال الأول لكرة القدم ثاني أكبر انتصاراته ضمن النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، مكتسحًا ضيفه الفيحاء 4ـ1، مساء الخميس، لحساب الجولة الـ 17، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وتقدَّم الفيحاء أولًا بهدفٍ لمهاجمه الزامبي فاشون ساكالا في الدقيقة 14، مستغلًّا كرةً وصلته بالخطأ من محمد الربيعي، حارس مرمى الهلال.

وردَّ أصحاب الضيافة برباعيةٍ، بدأها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، من ركلةٍ خلفيةٍ مزدوجةٍ في الدقيقة 37، مدركًا التعادل لفريقه.

وبهدفٍ عكسي في الدقيقة 45 من البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى الفيحاء، تقدَّم الهلال للمرة الأولى خلال المباراة.

وحوَّل البنمي ركلة زاويةٍ، نفَّذها البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف الفريق العاصمي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و90 عن طريق محمد كنو، لاعب الوسط، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، رأس الحربة، على الترتيب.

وبدأ الهلال الدوري بفوزٍ على الرياض، ثم تعادل مرتين متتاليتين أمام القادسية والأهلي، وبعدهما حقق سلسلةً من 13 انتصارًا، آخرها أمام الفيحاء.

وجاء انتصاره الأكبر بنتيجة 5ـ0 على الاتفاق ضمن الجولة الخامسة، ويليه في الحجم فوزه على الفيحاء.

وأصبح الفيحاء ثاني فريقٍ يخسر أمام الهلال برباعيةٍ في الدوري بعد النجمة الذي خسر من «الأزرق» 2ـ4 لحساب الجولة السادسة.

ورفع الفوز رصيد الفريق العاصمي المتصدر إلى 44 نقطةً، مُعيدًا فارق النقاط السبع التي تفصله عن النصر والأهلي، ثاني وثالث الترتيب.

أما الفيحاء، الذي خسر خمس مراتٍ وتعادل ثلاثًا في آخر ثماني جولاتٍ، فتجمَّد رصيده عند 14 نقطةً، وأنهى الجولة مُحتلًا المركز الـ 13.